В Минске поезда метро 11-12 мая в определенные часы будут ездить чаще

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 и 12 мая изменится интервал движения поездов метро, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.

11 мая в связи с проведением концерта на стадионе "Динамо" с 23.00 до полуночи интервал движения поездов составит 8 минут.

А 12 мая с 8.00 до 16.00 интервал сократится до 3 минут. Это необходимо для удобства горожан и гостей, поскольку на данный период ожидается увеличение пассажиропотока. График движения наземного общественного транспорта скорректирован из-за международных соревнований по велосипедному спорту UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска".

Пассажиров просят заблаговременно приобретать жетоны и пользоваться бесконтактным способом оплаты проезда во избежание очередей у касс.-0-