В Минске появилась новая зона отдыха у водоема - теперь в Шабанах

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном микрорайоне Шабаны по ул. Селицкого благоустроена уютная зона отдыха. Открытие нового водного объекта "Запруда" администрация Заводского района приурочила к празднику 7 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Так держать! Каждый уголок нашей столицы должен быть в идеальном состоянии", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. И похвалил администрацию района. "Здорово, что субъекты хозяйствования понимают, что красота, чистота и уют вокруг зависят не только от коммунальных служб, но и от них самих", - похвалил замглавы столичной мэрии всех участников благоустройства и подчеркнул, что на создание объекта не привлекались бюджетные средства.

Инициатива исходила от самих жителей микрорайона, а администрация района поддержала. Вокруг небольшого озерца Запруда площадью водной глади примерно 0,3 га теперь разбегаются прогулочные насыпные дорожки, обрамленные зелеными насаждениями и лавочками. Композицию в экостиле украшают декоративные мостики и "денежная" мельница (как и у каждого такого объекта, у нее своя легенда - о приумножении богатств человека, оставившего здесь монетку). А чтобы отдыхающие соблюдали чистоту, установлены контейнеры для раздельного сбора вторсырья и урны для мусора. Для велосипедистов сделана экопарковка.

Как рассказал корреспонденту БЕЛТА директор УП "Зеленстрой Заводского района Минска" Александр Сурмач, с апреля этого года работники его предприятия трудились над тем, чтобы создать для горожан новый привлекательный объект для прогулок и отдыха. В этом им помогали еще несколько организаций, коммунальных и частных предприятий. "Это было заброшенное место. Пришлось расчищать береговую зону от ветхой растительности, отсыпать дорожки, создавать инфраструктуру. Теперь оно превратилось в ухоженную территорию для культурного досуга всех желающих. Построены два пирса, чтобы гуляющие могли ближе подойти к воде, а рыбакам был доступ к более глубоким местам, где рыбы больше. Сделана красивая входная группа, детская игровая площадка, много мест для фотографирования. Плавучий домик для птиц", - перечислил Александр Сурмач.

Глава администрации Заводского района Сергей Масляк на открытии подчеркнул, что объект, хоть и не такой масштабный, как бассейн "Волат", открытый неподалеку в прошлом году, но не менее значимый: раньше в Шабанах не было такой зоны отдыха. "Более того, думаю, в следующем году мы займемся благоустройством еще одного водного объекта", - сказал он.

Кстати, это не единственный подарок Шабанам к празднику. В районе домов №№48 и 50 на ул. Ротмистрова обновили футбольное поле. Коммунальщики перепрофилировали для этого имевшуюся свободную площадку, восстановили ограждение. Здесь же установили стойки для сетки, чтобы при необходимости превращать футбольное поле в волейбольное. Рядом обновили детскую площадку.-0-