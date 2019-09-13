В Минске появилась первая умная остановка

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у выхода из станции метро "Немига" со стороны Верхнего города завершилась установка первой в столице интерактивной многофункциональной остановки для пассажиров общественного транспорта. Что она из себя представляет, рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

На 40 кв.м расположились два крыла остановки, в каждом есть четыре USB-порта для зарядки гаджетов, кнопка экстренного вызова МЧС или милиции, экран для вызова такси, банкомат и инфокиоск, автоматы с мелкими товарами. Работает Wi-Fi. На сенсорном табло можно ознакомиться с транспортным расписанием и даже построить свой маршрут по заданным параметрам. Позже планируется дополнить комплекс подзарядкой для электросамокатов и сегвеев.

"Это множество мультимедийных систем, которые позволяют дать информацию не только рекламного характера, но и о городе, инфраструктуре, движении городского транспорта", - отметил руководитель проекта "Код города" из компании "ГИГ инвест" Андрей Сущеня.

Проект "Код города" призван повысить уровень комфорта и безопасности на улицах столицы с помощью IT-технологий. Всего по Минску предполагается установить около сотни таких интерактивных остановок.

А первая в Беларуси умная остановка появилась в Гомеле - еще в 2016 году. Это был пилотный проект и опытный образец остановки, которая работает на солнечных панелях.-0-