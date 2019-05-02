В Минске появится новая радиостанция Energy FM

2 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске и Минском районе скоро появится новая радиостанция Energy FM, которая заменит "Хит-Радио", вещавшее на частоте 100.4 FM с 2002 года. Об этом БЕЛТА сообщили учредители радиостанции.

Провести ребрендинг "Хит-Радио" учредители решили, изучив музыкальные предпочтения молодежи. Прежний формат устарел и уже не соответствовал времени и потребностям целевой аудитории. Ожидается, что с новым именем радиостанция получит новое дыхание, а музыкальный плей-лист станет более современным. При этом творческая концепция сохранится. Energy FM - это полностью белорусский проект, не заимствованная за рубежом платформа. Формат радиостанции - топ-40. Главный слоган - Нot Нit Мusic ("Горячие музыкальные хиты"). В эфире будут звучать только новые горячие хиты без комментариев ведущих и шоу-программ, отвлекающих от музыки, и, конечно, новости", - рассказали на радиостанции.

Продюсеры проекта уверены, что появление нового имени в белорусском FM-пространстве привлечет дополнительное внимание аудитории к радио. Они рассчитывают, что Energy FM понравится и тем, кто привык находить и слушать любимую музыку в интернете. Уже сейчас есть возможность отслеживать онлайн, как меняются музыкальные вкусы людей и что предпочитает аудитория в конкретное время. Кроме того, слушатели Energy FM смогут влиять на плей-лист и ставить в эфир любимые хиты чаще.-0-