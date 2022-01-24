В Минске полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 860 тыс. человек, ревакцинированы 72 тыс.

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 860 647 человек, ревакцинацию - 72 343. Такие цифры озвучила сегодня председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Темпы вакцинации в Минске достаточные. Одной дозой вакцины уже привиты 1 060 559 человек, полный курс прошли 860 647 человек, ревакцинацию - 72 343, - проинформировала Елена Богдан. - В основном сделан акцент на вакцинацию вторым компонентом. Сегодня мы должны активно доносить до наших граждан необходимость ревакцинации, важность бустерной вакцинации - однократной "Спутником Лайт", чтобы создать достаточный уровень напряженности иммунитета".

Также начата вакцинация детей. И Елена Богдан призвала родителей не дожидаться, пока ребенок заболеет, не надеяться на то, что вирус обойдет его стороной, а предпринять меры профилактики, не медля.

По ее словам, амбулаторно-поликлинические учреждения столицы подготовились к работе в условиях подъема заболеваемости СOVID-19. "Имеются экспресс-тесты. Поликлиники обеспечены дополнительными кислородными концентраторами", - уточнила она.-0-