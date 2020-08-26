В Минске получить справку или перерасчет оплаты ЖКУ можно будет в любом РСЦ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске получить справку или перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг можно будет в любом расчетно-справочном центре (РСЦ) без привязки к месту регистрации. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Пока услуга доступна только для жителей Фрунзенского района столицы. В расчетно-справочных центрах, расположенных в этом районе, внедрили принцип экстерриториальности. Суть в том, что получить услуги теперь можно не только по месту регистрации, но и близко от места фактического проживания либо работы. Это сделано для улучшения качества обслуживания горожан и повышения доступности услуг РСЦ", - говорится в сообщении местных властей. Когда все технические нюансы будут откорректированы, принцип экстерриториальности распространится на весь Минск.

Сейчас без привязки к месту регистрации жители Фрунзенского района могут получить разъяснения по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и размеру задолженности, справки, которые уполномочены выдавать РСЦ, оформить перерасчет за ЖКУ в связи с временным отсутствием, а также зарегистрировать договор найма жилья.

"Нововведение не распространяется на услуги по обмену паспорта и оформлению прописки. За ними по-прежнему следует обращаться в расчетно-справочные центры по месту регистрации", - подчеркнули в Мингорисполкоме.-0-