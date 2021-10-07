В Минске после мониторинга КГК сетевому ретейлеру запретили продажу печенья с недопустимой добавкой

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при проведении мониторинга в одном из магазинов Fix Price Комитет государственного контроля установил наличие в продаже печенья, не соответствовавшего требованиям по безопасности и маркировке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

В частности, импортное печенье "Солнечный завтрак" не соответствовало требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технических вспомогательных средств" по безопасности, так как в его составе содержалась недопустимая для этого вида продукции пищевая добавка.

Кроме того, печенье не соответствовало по маркировке техническому регламенту ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки". Дата изготовления была нанесена на упаковочную пленку коробки стикером, который легко снимается и не может обеспечить сохранность маркировки даты изготовления в течение всего срока годности пищевой продукции.

По результатам мониторинга Госстандарт в указанном магазине запретил реализацию 15 партий кондитерских изделий, не соответствующих требованиям технических регламентов. ООО "Фикс Прайс Запад" предписано прекратить реализацию аналогичной продукции в других своих торговых объектах до 8 октября 2021 года.

"Вопросы качества продукции находятся на особом контроле в КГК. Проверка по этой теме запланирована ведомством в крупных торговых сетях", - подчеркнули в комитете.-0-