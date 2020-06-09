В Минске после вмешательства прокуратуры восстановлены лестничные ограждения в жилом доме

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства прокуратуры Советского района Минска в одном из жилых домов восстановлены лестничные ограждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.

Нарушения выявлены при прокурорской проверке соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц в одном из жилищно-эксплуатационных участков.

Выяснилось, что еще в январе 2020 года в ЖЭУ поступило обращение об отсутствии вертикальных стоек на отдельных перилах лестницы в подъезде. Заявитель указывал, что это создавало опасность для жителей дома. Работники районной прокуратуры приехали по этому адресу. Нарушения не были устранены, хотя с момента направления в ЖЭУ обращения прошло более трех месяцев.

Заявитель также обращал внимание на тот факт, что в доме меняли лифтовое оборудование, из-за чего жители подъезда поднимались на верхние этажи пешком. И при таком состоянии лестничных ограждений они могли получить травму.

Как оказалось, при рассмотрении обращения должностные лица ЖЭУ не проверили доводы заявителя, на место не выбыли, мер к предотвращению травматизма граждан не приняли.

Прокуратура отреагировала и вынесла предписание директору ЖЭУ. По требованию прокурора Советского района Минска Андрея Мурашко лестничные ограждения были незамедлительно восстановлены.-0-