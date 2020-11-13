В Минске прекращает работу троллейбусный маршрут №48, а также частично №4 и №62

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прекращает работу троллейбусный маршрут №48 "ДС Кунцевщина - Лобанка", а также частично троллейбусные маршруты №62 "ДС Уручье-2 - ДС Уручье-4" и №4 "ДС Одоевского - Вокзал", сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь".

По информации транспортников, троллейбусный маршрут №48 закрывается с 23 ноября в связи с открытием нового маршрута №45 "ДС Сухарево-5 - станция метро "Петровщина".

Помимо этого, с 28 ноября по выходным дням перестанет курсировать троллейбус №62 по причине низкого уровня пассажиропотока и дублирования пути другими видами транспорта. Свою работу в субботние и воскресные дни с 21 ноября также прекращает троллейбусный маршрут №4, в будние дни с 23 ноября троллейбусы данного маршрута будут курсировать только в часы пик.-0-