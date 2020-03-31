В Минске при помощи специального оборудования будут считать велосипедистов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Независимости в Минске установили электронный счетчик велосипедистов с большим табло, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Счетчик показывает информацию, сколько велосипедистов проехало мимо него с начала суток и начала года. Прибор пока работает в тестовом режиме. "Многим кажется, что в городе мало велосипедистов, но если посмотреть на цифры, то данные велосчетчика переубедят даже скептиков", - уверен председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов.

Информация, которую собирает велосчетчик, будет полезна для транспортных экспертов. Она позволит оценить интенсивность роста велосипедного движения, наиболее загруженные часы и скорость движения.

Данные о состоянии питания счетчика и подсчетах объектов движения фиксируются на сменных и внутренних носителях и могут передаваться по внешним каналам связи. Со временем у велосчетчика появится страничка на сайте, где любой желающий сможет просмотреть всю информацию на графиках и в табличном виде.

Корпус велосчетчика покрыт солнечными панелями, что позволяет ему работать в максимально экологически дружественном режиме и не требовать для своей работы внешнего питания. Система питания разделена на два независимых блока. При недостатке инсоляции из-за погодных и сезонных условий возможна блочная поочередная дозарядка любого из блоков без потери работоспособности.

Велосчетчик считает не только велосипедистов, но и электросамокатчиков. Сейчас он находится в отладочном режиме.

Для установки такого оборудования проспект Независимости выбран не случайно - это один из самых загруженных и центральных участков города.

Прибор установлен при финансовой поддержке Евросоюза как часть проекта "Городское велодвижение в Беларуси", который реализует Минское велосипедное общество и Центр экологических решений.-0-