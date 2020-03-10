В Минске при строительно-монтажных работах в 2019 году погибли 10 человек

10 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Минске в 2019 году во время строительно-монтажных работ погибли 10 человек, сообщила журналистам начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Надежда Козловская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительно-монтажные работы влекут за собой повышенный уровень опасности. В 2019 году мы зафиксировали в Минске значительный рост травматизма именно при выполнении этих видов работ. Так, в прошлом году погибли 10 работников - на 6 человек больше, чем в 2018 году", - отметила начальник управления.

По ее информации, в общей структуре травматизма на производстве гибель работников во время строительно-монтажных работ составила в прошлом году более 55%.

Директор Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Игорь Гусев в свою очередь сообщил, что инспекции департамента в 2019 году провели мониторинг состояния строительных площадок на 7743 объектах, из них 69% не соответствовали установленным требованиям. В результате было выдано 9127 рекомендаций подрядным организациям по устранению нарушений, а к административной ответственности привлечены 1284 физических и юридических лица.

"В целом в Минске и областных центрах устанавливается ограждение стройплощадок в соответствии с требованиями. Однако на стройках по-прежнему можно увидеть нестандартные ограждения сетками ПВХ, которые могут допустить несанкционированный доступ посторонних лиц на строящийся объект. Отсутствуют контейнеры для отходов, несвоевременно вывозится строительный мусор. На некоторых стройплощадках отсутствуют посты мойки колес транспорта и строительной техники, из-за этого грунт попадает на проезжую часть населенных пунктов", - обратил внимание Игорь Гусев. Основная причина нарушений, по его мнению, кроется в экономии подрядными организациями средств, предусмотренных в сметах на эти нужды.

Все нарушения и пренебрежение требованиями по организации строительного производства в конечном итоге сказываются на безопасности труда, технологии, качестве и сроках производства строительно-монтажных работ, подчеркнул директор департамента.-0-