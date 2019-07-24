В Минске примут допмеры по борьбе с хищениями прокатных самокатов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска инициировала дополнительные меры для профилактики хищений электросамокатов, сдаваемых в аренду, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.

В столице в последнее время широкое распространение получили услуги по возмездной аренде электросамокатов. В связи с этим начало расти число зарегистрированных случаев противоправных действий в отношении прокатного имущества.

Например, 65-летний минчанин днем 10 июня неправомерно завладел самокатом, который находился около жилого дома по улице К.Либкнехта. Самокат принадлежал обществу с ограниченной ответственностью и был здесь с целью проката. Задержанный пояснил, что не знал о появлении в городе услуги по краткосрочной аренде электросамокатов через мобильное приложение. Мужчина полагал, что самокат оставил один из жильцов близлежащего дома по невнимательности. Непосредственно на самом самокате не было сведений о собственнике и о том, что его осознанно оставили в общедоступном месте для проката. А имевшаяся наклейка с текстом "Внимание. Ответственность по УК РБ за противоправные действия" показалась неинформативной. Прокуратура проанализировала публикации в СМИ. Оказалось, что аналогичные хищения фиксировались систематически.

В прокуратуре считают, что неосведомленность населения о порядке хранения и использования самокатов, сдаваемых в краткосрочную аренду, является одним из условий для правонарушений. В порядке реагирования управляющему ООО внесли представление. В нем требовалось устранить причины и условия, которые способствуют противоправному поведению граждан.

После совместного рассмотрения акта надзора руководство субъекта хозяйствования приняло профилактические меры, которые позволят минимизировать число правонарушений в отношении предлагаемых к аренде самокатов. В частности, в течение июля-августа на всех самокатах этого общества появится информация о их принадлежности и недопустимости противоправных действий. При сканировании QR-кода на руле самоката (если на телефоне не установлено приложение) пользователь автоматически попадет на сайт www.goeleven.by, где можно будет ознакомиться со всей интересующей информацией, найти контакты службы поддержки (электронная почта, Viber, Telegram).-0-