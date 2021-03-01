В Минске приступают к генеральной уборке территорий и ремонту дорог

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании поручил начать весенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий столицы с 1 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Благоприятная погода для проведения работ по очистке территорий уже установилась. Нужно оперативно наводить порядок, уделив при этом особое внимание территориям вдоль МКАД, железной дороги. К выходным парки и скверы должны быть полностью очищены и готовы к приему посетителей. Также нужно продолжить работу по приведению в порядок пойм водных объектов столицы: удалению зарослей, благоустройству этих участков. Заняться наведением порядка предстоит не только коммунальным службам, но и предприятиям, организациям и учреждениям столицы как на своих, так и на закрепленных территориях", - сказал мэр.

Владимир Кухарев также потребовал от дорожных служб Минска активизировать работу по ямочному ремонту улично-дорожной сети. А предприятиям ЖКХ поручено в течение надели обследовать и до 1 мая привести в надлежащее состояние все пандусы, установленные на входах в жилые дома.

Поставлена задача определиться с дальнейшим освоением свободных территорий вдоль МКАД. Также глава столицы поручил дополнительно обследовать территории предприятий, определить те, что используются недостаточно эффективно либо не используются вовсе, и выработать варианты применения этих участков.

На оперативном совещании обсуждался и вопрос совершенствования работы пассажирского транспорта в Минске. Предстоит обеспечить организацию его движения в застраиваемых районах, чтобы у новоселов была возможность комфортно добираться к своим новым домам. Что касается подвижного состава, "Минсктрансу" поручено уделить больше внимания профилактическому ремонту и техобслуживанию машин, чтобы продлить срок их службы.-0-

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