В Минске приступили к демонтажу покрытия площади Победы

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт с частичной модернизацией площади Победы в Минске планируется завершить 1 мая 2020 года, сегодня начался демонтаж покрытия площадки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сегодня во время прямой телефонной линии.

"Вчера мы получили разрешение от Министерства культуры на демонтаж покрытия площади и сегодня приступили к этим работам. Когда вскроем покрытие, будет понятно, что внутри и какой комплекс работ необходим: нужно ли проводить гидроизоляцию, усиление конструкции и т.п., - отметил Александр Дорохович. - Строительные работы ведутся параллельно с проектированием, поэтому сегодня определить окончательную сумму сложно".

В целом под капремонт с модернизацией попадает сам монумент и нижняя ритуальная площадка с подземным переходом. Это памятник историко-культурного наследия, поэтому внешне комплекс не поменяется. Предполагается, что к объекту будут подведены сети для организации электроподогрева гранитной площадки монумента. Сам он будет реставрироваться, заменят стилобат (нижняя часть обелиска).

"В подземной части тоже планируются изменения. Будут стоять скамейки и установлен диапроектор, по которому можно посмотреть военные хроники, патриотические фильмы. Чтобы зона под ритуальной частью площади была теплой, все входы будут закрыты стеклянными дверями - в любое время года там будет комфортно. на стенах повесим художественные панно на военную тематику", - добавил Александр Дорохович.

Почти завершена разработка решения по установке стационарного пункта энергопитания. Это нужно, чтобы обеспечить и электроподогрев площади, и питание всей электротехники, применяемой во время праздничных и иных торжественных мероприятий. Прежде применялись дизель-генераторы.

Финансирование будет вестись за счет городского бюджета и средств, поступивших от республиканского субботника. В обновленном виде монумент предстанет к 9 мая 2020 года, когда Беларусь будет отмечать 75-летие Великой Победы.

Также по проспекту Независимости устанавливают умные ретрофонари - светодиодные светильники, оформленные в стиле 1950-х годов. Первые из них появились еще в мае как раз на площади Победы.-0-