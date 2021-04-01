В Минске присвоили названия двум улицам и скверу

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1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской Совет депутатов принял решение о присвоении названий двум улицам и скверу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Проектируемая улица №2 в границах ул.Семашко и пр.Дзержинского получила название "улица Петровская", проезд от ул.Семашко до здания №77 по пр.Дзержинского определили как "проезд Ратавальников", а сквер в границах ул.Вязынской и МКАД назвали "сквер Вязынский".
Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-