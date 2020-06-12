В Минске проанализируют ситуацию по увольнениям на предприятиях малого бизнеса

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проанализировали обращения граждан, касающиеся увольнений. Начиная с марта, таких было около 30. Комментарий председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанны Романович приводится в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Большинство вопросов касалось увольнения по соглашению сторон, отмечено несколько случаев, когда наниматели из частных структур предлагали работникам увольнение по соглашению сторон, хотя на самом деле речь шла о сокращении.

"Естественно, в такие ситуации, чтобы защитить законные интересы работников, вмешивается как наш комитет, так и Департамент государственной инспекции труда. Но все же чаще всего люди обращаются за разъяснениями трудового законодательства. Спрашивают, правильны ли действия того или иного нанимателя. Кстати, в большинстве таких случаев люди не называют предприятие, на котором они работают", - отметила Жанна Романович.

Только в мае в качестве безработных в Минске зарегистрированы около 400 человек. Из них 29 уволены по соглашению сторон.

Среди проблемных отраслей в городе Жанна Романович назвала индустрию развлечений, торговлю и услуги, гостиничный, ресторанный бизнес.

Специалистами комитета отдельно будет проанализирована ситуация по увольнениям на предприятиях малого бизнеса.

Граждане, которые считают, что их незаконно уволили с работы, могут звонить на горячую линию комитета по труду, занятости и социальной защите по телефону 278-39-26.-0-