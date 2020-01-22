В Минске проанализируют ситуацию с самовольным строительством в частном секторе

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос по частным домам столицы, которые строились или реконструировались самовольно, будет изучен комплексно, чтобы выработать общее решение. Об этом помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима сообщил во время приема граждан по личным вопросам в столичной мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего к помощнику Президента на прием записалось порядка 20 человек. В основном вопросы типичные для Минска: строительство и реконструкция жилья, содействие в его предоставлении, некачественный капитальный ремонт и прочие недостатки обслуживания в системе ЖКХ, условия оказания медицинских услуг, земельные вопросы, трудоустройство.

Среди прочих обратился мужчина, проживающий по адресу ул. Быховская, 53 в частном секторе. Еще 15 лет назад он начал реконструкцию жилья, но при этом допустил нарушения, поэтому дом, в котором мужчина сейчас проживает со взрослыми дочерьми и их семьями, не зарегистрирован и признан самовольной постройкой. "Эта случай напомнил мне другой аналогичный, но уже в Московском районе, - прокомментировал Виталий Прима. - Надо проанализировать ситуацию в Минске в целом по таким домам, где была проведена незаконная реконструкция, чтобы выработать какие-то общие решения и урегулировать этот вопрос окончательно".

Также инспектор по Минску отметил, что часто сталкивается с жалобами граждан на некачественный капитальный ремонт. Нынешний прием не стал исключением: 11 месяцев длился капитальный ремонт дома, жильцы которого выявили целый перечень недоработок и показали их самим исполнителям и Виталию Приме. "Данный вопрос мы предварительно рассматривали с Минским городским жилищным хозяйством. С моей точки зрения, имеют место недостатки. Нарушения будут проанализированы службой заказчика, виновным будут предъявлены претензии по качеству выполнения работ", - резюмировал помощник Президента.

Группа граждан из Московского района обратилась по поводу регулирования междугородных пассажирских перевозок. "Мы с ними встречались не первый раз. По их инициативе службы города подготовили предложения в Министерство транспорта и коммуникаций по внесению изменений в действующее законодательство, чтобы данные виды пассажирских перевозок были упорядочены. Повторно встретились с гражданами в декабре и выработали механизм дальнейших совместных действий. А сегодня вместе рассмотрели результаты их мониторинга и приняли решения, которые будем отрабатывать с Минтрансом, Транспортной инспекцией, чтобы навести порядок в этой сфере", - пояснил Виталий Прима.

Он отметил, что в целом на приемах граждан почти не бывает вопросов, которые можно решить сразу же, одним звонком. "Как правило, вопросы сложные и требуют тщательного рассмотрения, во многих случаях - дополнительного изучения законодательства и, при необходимости, выхода с новыми законодательными инициативами. Конечно, стараемся оперативно решать, но порой приходится встречаться с людьми не один раз, уточнять, что-то корректировать, совместно вырабатывать какие-то варианты урегулирования проблем", - подытожил помощник Президента. Он считает важным вести конструктивный диалог с гражданами, анализировать поступающие на приемах вопросы, чтобы видеть болевые точки, которые требуют более пристального внимания.-0-