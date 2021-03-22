В Минске продолжаются профилактические отработки развлекательных заведений

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях контроля соблюдения требований миграционного законодательства сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных отделов по гражданству и миграции провели очередную профилактическую отработку заведений развлекательного характера и общепита, расположенных на территории столицы и на ул. Зыбицкой. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По результатам мероприятий правоохранителями выявлено и привлечено к административной ответственности три иностранных гражданина: двое правонарушителей осуществляли трудовую деятельность без специального разрешения, а гражданин Узбекистана уклонился от исполнения депортации в добровольном порядке. Он задержан для исполнения депортации в принудительном порядке.-0-