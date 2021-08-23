В Минске продолжаются проверки по соблюдению миграционного законодательства

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками УГиМ ГУВД Мингорисполкома проведена профилактическая отработка. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.В целях контроля соблюдения требований миграционного законодательства сотрудниками управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных отделов проведена очередная профилактическая отработка заведений развлекательного характера и общепита, а также торговых объектов, занимающихся реализацией товаров "низких цен".На ул. Зыбицкой и Октябрьской правоохранителями проверены более 30 иностранных граждан, выявлено 4 нарушения.Также по результатам проведенных мероприятий правоохранителями выявлен и привлечен к административной ответственности один иностранный гражданин, который осуществлял трудовую деятельность без специального разрешения. Помимо этого, привлечен к административной ответственности представитель организации, в которой работал указанный иностранец с нарушением установленного порядка.-0-