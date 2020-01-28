В Минске продолжат капремонт жилья кварталами

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Минске продолжат эксперимент по капитальному ремонту жилых домов кварталами. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов.

Для проведения капремонта кварталами в качестве эксперимента были определены группы домов, расположенных на территории Заводского, Советского, Фрунзенского и Центрального районов Минска. "По результатам конкурсных торгов на каждую группу домов определяется одна проектная организация. В дальнейшем предусматривается разработка проектных решений на благоустройство дворовой территории в границах капитально отремонтированных домов", - добавил Сергей Рубанов.

Текущие графики капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год в столице предусматривают его в 89 домах, расположенных на одной улице (группой). Всего планируется ввести в эксплуатацию около 325 тыс. кв.м жилья, обновленного по такому принципу.

По словам главного инженера, у такого подхода есть несколько преимуществ: это позволяет повысить качество планирования капитального ремонта, целостность проектных решений, повысить комфорт для собственников или нанимателей, которые проживают в одном квартале. При этом сокращаются сроки работ, можно рассчитывать на благоустройство дворовых территорий.

Всего в 2020 году в Минске планируется ввести 1,4 млн кв.м жилья после капремонта, что на 447 тыс. кв.м больше, чем в прошлом году.-0-

В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать 1,4 млн кв.м жилья При распределении объемов капитального ремонта будут учитываться года постройки домов. С учетом такого подхода, наибольшее количество обновленных площадей (746 тыс. кв.м) жилфонда планируют ввести в эксплуатацию в Советском, Первомайском и Партизанском районах Минска.