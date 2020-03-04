В Минске продолжится строительство 27 культовых религиозных объектов

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительные работы в этом году продолжатся на 27 культовых религиозных объектах столицы. Об этом сообщил сегодня на минском городском семинаре для идеологической вертикали столицы начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Сергей Шендик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году в Минске продолжится строительство 17 православных культовых комплексов и церквей, 9 римско-католических комплексов и социального центра христиан-баптистов в микрорайоне Сухарево-3 по ул. Горецкого - всего 27 культовых объектов. Среди них - храм-памятник в честь Всех Святых по ул. Всехсвятской, символизирующий благодарность и вечную память многим поколениям белорусов", - сказал представитель Мингорисполкома.

По его словам, в 2019 году на внутреннее оформление храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, из бюджетных средств города выделено Br1 млн 470 тыс., а на выполнение строительных работ в костеле святых Симона и Елены - Br1,3 млн.

"В Минске насчитывается 22 конфессии из 26, зарегистрированных в стране, это особенность религиозной жизни столицы. Отношения между верующими, органами государственного управлениями и религиозными организациями базируются на взаимоуважении. Мы видим у населения значительный интерес к традиционным конфессиям, а также широко привлекаем священнослужителей к участию в общественной жизни города", - отметил Сергей Шендик.

Для верующих в Минске открыты 44 православных храма, шесть римско-католических костелов и шесть часовен, три молитвенных дома евангельских христиан-баптистов и один - адвентистов седьмого дня, пять церквей веры евангельской, две синагоги, одна новоапостольская церковь и одна мечеть.

На семинаре также подвели итоги деятельности идеологической вертикали Минска в 2019 году и обозначили перспективы и задачи на текущий год. Около 160 представителей различных сфер ознакомились с опытом коллег при посещении трудовых коллективов столицы и поделились своими результатами во время пленарного заседания.-0-