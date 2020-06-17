В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске строятся семь школ, еще девять проектируются, возводятся также девять детских садов, для 19 таких соцобъектов разрабатывается документация. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально".

"Строительство дополнительных учреждений образования запланировано в тех микрорайонах столицы, где проблема стоит особо остро", - пояснили в пресс-службе.

В микрорайоне Лебяжий работают два дошкольных учреждения и средняя школа. В III квартале здесь введут в эксплуатацию ясли-сад с бассейном на 190 мест. Одновременно разрабатываются проекты еще одного такого учреждения на 230 мест и средней школы на 1020. Планируемый срок - 2022 год.

Детей дошкольного возраста в микрорайоне Новинки принимает одно учреждение - ясли-сад №4. Сейчас ведется проектирование еще одного детского сада на 230 мест с бассейном. Предполагаемая дата его ввода в эксплуатацию - 2021 год.

Для жителей микрорайона Дражня пока доступны два учреждения дошкольного образования. К строительству дополнительного детского сада в границах улиц Ваупшасова - Ключевой - Таежной приступят в 2021-м, сдать объект планируют годом позже.

В 2019-м приступили к строительству жилья в микрорайоне Малая Родина. Параллельно здесь проектируется детский сад на 210 мест. Его ввод планируется в 2022 году. Также в перспективе предусматривается строительство средней школы.

"В этом году намерены ввести в эксплуатацию школу в Каменной Горке - 3 и семь детских садов. Два новых учреждения дошкольного воспитания заработают в жилом комплексе "Маяк Минска", по одному - в районе Лебяжий, микрорайонах Лошица-9, Масюковщина-5, в районе ул. Михалово - Алибегова, в границах пр. Дзержинского - Любимова - ул. Семашко", - рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева.-0-