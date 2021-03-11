В Минске прогнозируют снегопад: дорожные службы будут работать в усиленном режиме

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют ночью в Минске обильный снегопад, в связи с этим дорожные службы будут работать в усиленном режиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Дорожные службы столицы будут работать в усиленном режиме. Они готовы к снегопаду и обеспечат очистку и противогололедную обработку улично-дорожной сети. Просим автомобилистов учитывать погодные условия и не препятствовать работе снегоуборочной техники", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Обращаемся также к субъектам хозяйствования с просьбой обеспечить уборку снега на своих и закрепленных территориях с самого утра, чтобы город продолжал нормально функционировать, и жителям было комфортно передвигаться", - добавил он.-0-