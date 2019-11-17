В Минске проголосовали почти 52% избирателей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва уже проголосовали 51,77% избирателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов.

"По данным на 16.00, в Минске проголосовали 51,77% избирателей, включенных в списки. То есть в целом по Минску, можно сказать, чтобы выборы состоялись, - отметил Дмитрий Шевцов. - Информации по округам у меня пока нет".

В целом выборы в основной день проходят достаточно спокойно, но порой некоторыми национальными наблюдателями предпринимаются попытки спровоцировать членов избирательных комиссий, что недопустимо. "Председатели комиссий работают профессионально, а если есть какие-то нарушения со стороны наблюдателей, то составляются протоколы и таких наблюдателей, в соответствии с законом, лишают аккредитации. Но таких случаев немного, подавляющее большинство наблюдателей ведет себя корректно и продуктивно работает. Если есть какие-то замечания, мы, члены городского избиркома, объезжаем участки и рассматриваем заявления, которые заслуживают внимания. Есть продуктивный диалог", - отметил Дмитрий Шевцов.

Всего в столице образовано 20 избирательных округов, за депутатское кресло в них борются 114 кандидатов.

Для голосования в городе открыто 707 участков, в том числе в санаториях, профилакториях, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, расположено 27 участков, в воинских частях - четыре.-0-