В Минске пройдет городской этап конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской этап конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее" пройдет в Минске с 6 по 9 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

Соревновательная программа конкурса насыщенная. В нем примут участие команды студентов очной формы обучения из вузов Минска: Белорусской государственной академии связи, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусской государственной академии авиации, Белорусского национального технического университета.

Состязание будет проходить на протяжении трех дней и включает как спортивную, так и творческую составляющую. Первая адаптирована под профессиональные спасательные работы при происшествии в квартире, на месте ДТП и другие: пройти полосу препятствий в боевой одежде спасателя, проложить магистральную рукавную линию, спасать пострадавших.

Помимо непростых профессиональных этапов студентам предстоит оказать первую помощь пострадавшему, проверить свои знания основ безопасности жизнедеятельности и представить студенческий проект на тему безопасности.

Первый и последний соревновательные дни пройдут на территории столичного МЧС по ул.Козлова 26, к.8. Второй день конкурса пройдет на территории пожарной аварийно-спасательной части №40 ул.Гинтовта 5. -0-