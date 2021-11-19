В Минске пройдет завершающий этап командно-штабных учений МЧС

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 19 ноября 2021
Минск +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:06 Гора: уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о преступлениях на границе Общество
10:05 Сыранков: цель у Запада одна - демократизировать на свой лад Беларусь Общество
10:04 Руководители одного из столичных заводов подозреваются в превышении служебных полномочий Происшествия
09:57 Исследование: эффективность вакцины "Спутник V" против COVID-19 составила 96,3% Общество
09:54 Головченко и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана Политика
09:52 ФОТОФАКТ: Фрукты, йогурты, горячий чай – завтрак в транспортно-логистическом центре Регионы
09:49 В Витебском районе на пожаре погиб мужчина Происшествия
09:46 Жителя Каменецкого района задержали с крупной партией амфетамина Происшествия
09:42 В лесу на территории Польши погиб годовалый ребенок-беженец В мире
09:40 "Мы ждем положительного решения от Европы. Домой не вернемся": 12-й день беженцев на границе Общество
09:38 В Минском районе автомобиль сбил пешехода Происшествия
09:36 ГАИ призывает водителей использовать ночью на дороге световозвращающие жилеты Общество
09:34 К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек Общество
09:31 Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Флориде" в матче чемпионата НХЛ Спорт
09:28 Союз компартий: Польша спровоцировала острый приграничный конфликт, подставив под удар тысячи жизней В мире
09:18 За сутки в Гомельской области при пожарах погибли два человека Происшествия
09:16 Обращений беженцев к медикам ночью было относительно немного Общество
09:15 ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов В мире
09:01 Щекин: предложенный Александром Лукашенко диалог по проблеме беженцев стал для Европы сывороткой правды Общество
08:58 В Германии за сутки вновь выявили более 50 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
08:52 ООН обеспокоена применением слезоточивого газа против беженцев на польской границе В мире
08:45 Шесть фильмов кинофестиваля "Лістапад" покажут в Бресте Афиша
08:38 Власти США намерены одобрить бустерные прививки от COVID-19 для всех взрослых В мире
08:37 ФОТОФАКТ: Ночь прошла спокойно - утро беженцев в ТЛЦ Общество
08:30 В Минске пройдет завершающий этап командно-штабных учений МЧС Регионы
08:18 Два человека получили ожоги при попытке потушить жилой дом в Барановичском районе Происшествия
08:07 Куба с 2022 года введет обязательную электронную анкету для въезда в страну В мире
07:47 Благотворительную акцию в помощь беженцам организовал БРСМ в Могилевской области Регионы
07:41 Раритетный экземпляр Конституции США продали на аукционе за $43 млн Калейдоскоп
07:31 Десять человек пострадали при взрыве на военной базе в Канаде В мире
Все новости
Все новости
Регионы
19 ноября 2021, 08:30

В Минске пройдет завершающий этап командно-штабных учений МЧС

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пройдет завершающий этап командно-штабных учений по отработке плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Командно-штабные учения проводятся с 2 по 19 ноября, - уточнили в ведомстве. - Комплексные мероприятия состоялись уже во всех регионах страны. Они проверяют готовность органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении ЧС".

В столице отработают вводные при ухудшении погодных условий, а также ситуациях, где требуется решение органов власти и задействования как подразделений МЧС, так и ресурсов других служб и аварийных бригад. Затем МЧС подведет итоги учений, даст оценку готовности системы к реагированию на угрозы и чрезвычайные ситуации.

Кроме того, утром 19 ноября на площадке у Дворца железнодорожников будет демонстрироваться спецтехника, предназначенная для ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск МЧС учения
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Фрукты, йогурты, горячий чай – завтрак в транспортно-логистическом центре
Благотворительную акцию в помощь беженцам организовал БРСМ в Могилевской области
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках
Фото из архива Запрет на лов сома в Витебской области продлится по 31 марта 2022 года
Фото из архива Минский зоопарк объявил конкурс новогодних игрушек
ФОТОФАКТ: Беженцы в логистическом центре готовятся к ночлегу
Главное
Итоги нового разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Головченко и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
"Мы выполняем свои обещания". Эйсмонт об урегулировании кризиса с беженцами и предложенном Меркель механизме
Пытки и применение спецсредств: информация о преступных действиях Польши будет направлена во все международные организации - Швед
Топ-новости
Картина дня: Евразийский межправсовет, выполнение договоренностей по беженцам и подготовка авто к зиме
ООН обеспокоена применением слезоточивого газа против беженцев на польской границе
К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек
Головченко и Жапаров обсудили экономическое сотрудничество Беларуси и Кыргызстана
Щекин: предложенный Александром Лукашенко диалог по проблеме беженцев стал для Европы сывороткой правды
ФОТОФАКТ: Ночь прошла спокойно - утро беженцев в ТЛЦ
Политолог: в Европе продолжается внутренняя борьба вокруг мирового миграционного кризиса
В лесу на территории Польши погиб годовалый ребенок-беженец
Амбразевич: у международных структур нет претензий к Беларуси по миграционному кризису на границе
ГАИ призывает водителей использовать ночью на дороге световозвращающие жилеты
Генсек ООН подтвердил, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев
В ГКСЭ рассказали, какие химические вещества применяли польские силовики
Евросоюзу нужно пойти на диалог, и решение по миграционному кризису будет принято
ГПК: на границе литовцы штампуют видеоподелки о своем "гостеприимстве"
Карпенко: основные подходы в развитии системы образования остаются неизменными
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.