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24 декабря 2019, 19:31

В Минске пройдут самые масштабные аукционы на право размещения рекламы в метро и на ж/д вокзале

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр недвижимости проведет в январе 2020 года самые масштабные аукционы на право размещения рекламы сроком на три года на станциях метрополитена и железнодорожного вокзала. Всего на торги будут выставлены 108 мест, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместителя начальника отдела аукционов Тихон Чашейко.

"Мы реализуем стратегически важную и необходимую концепцию по развитию рекламы в Минске, которая призвана повысить ее качественный уровень и обеспечить планомерную установку современных носителей с применением цифровых технологий - лайтбоксов. В качестве удачных примеров реализации такой инициативы можно привести пешеходный переход к станции метро "Немига" и "Каменная горка", где все места уже реализованы путем проведения торгов с условиями, сейчас там размещены стройные ряды рекламных конструкций с подсветкой, соответствующие единому стилю и формату", - пояснил Тихон Чашейко.

У лайтбоксов - рекламных носителей нового формата - есть ряд преимуществ. Во-первых, рекламные конструкции с внутренней подсветкой сюжетов являются альтернативой распространенной самоклеящейся пленки, которая иногда может портить облик станций и переходов, оставлять следы и выглядеть не совсем эстетично. Во-вторых, к лайтбоксам применяются четко определенные требования, к их виду, размеру, формату и размещению. В-третьих, современные рекламные постеры позволяют подсветить пространство станций, переходов, тоннелей, сделать его более ярким, а рекламу заметнее.

"Все это позволит пассажирам метро и железнодорожного вокзала, прохожим отлично ориентироваться в переходе и наблюдать рекламу в эстетичном виде",- подчеркнул заместитель начальника отдела аукционов.

Первые торги на право размещения рекламы на станциях Минского метрополитена пройдут 17 января. На аукцион будут выставлены 32 места на семи станциях красной и синей ветки столичной подземки. Начальная стоимость лотов определялась исходя из пассажиропотока станций, а также в зависимости от места, которое будет предоставляться для размещения рекламы. Так, пока самый высокий стартовый ценник на "Малиновке" - Br363,9, а также на станции "Октябрьская" - Br256. Подобный аукцион на право размещения рекламы в метро проходил в начале 2019 года. На торги выставлялись пять мест на станции метро "Малиновка" за Br762, а итоговая цена выросла до Br2,8 тыс.

24 января 2020 года будут проводиться торги на право заключения договоров оказания услуг по размещению рекламы на территории станции Минск-Пассажирский. Выставляться будут 15 лотов, каждый из которых включает комплекс из 4-5 мест для размещения рекламы на территории железнодорожного вокзала. Начальная стоимость от Br307 до Br401. Для сравнения: пять мест для размещения наружной рекламы в переходе к станции метро "Немига" в текущем году уходили с молотка за Br22 тыс.

Аукционы пройдут в классическом английском стиле на повышение начальной цены. Победителем становится тот, кто предложит самую большую сумму. Обычно в подобных торгах участвуют порядка 10-12 участников. Это как крупные рекламные агентства, так и индивидуальные предприниматели, бизнес которых построен на реализации рекламных услуг. Реже в аукционах принимают участие владельцы кафе и магазинов, что находятся в непосредственной близости к станциям метро.

Победители аукционов должны будут выполнить несколько обязательных условий. Самые главные из них - размещать средства рекламы строго в соответствии со схемами, определенными концепцией арендодателя, а также разработать и утвердить проект крепления конструкций и проектную документацию по их электроснабжению.

Государственное предприятие "Минский городской центр недвижимости" с 2011 года проводит аукционы на право размещения средств наружной рекламы на различных объектах городской среды, таких как билборды, фасады домов, остановки, мосты и путепроводы. С 2016 года организует также торги на право размещения рекламы в подземных переходах и непосредственно на станциях Минского метрополитена.-0-

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железнодорожный транспорт метро Минск реклама торги транспорт
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