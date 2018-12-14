В Минске прокуратура помогла несовершеннолетней решить вопрос с жильем

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска защитила жилищные права ребенка, оставшегося без попечения родителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.
Во время личного приема на одном из предприятий к прокурору города Минска Сергею Хмаруку обратилась женщина и попросила помочь в защите жилищных прав ее подопечной 2000 года рождения, которая осталась без попечения родителей.
Она пояснила, что заинтересованные органы хотят вселить девушку, которая вскоре достигнет совершеннолетия, в закрепленную за ней трехкомнатную квартиру, включенную в состав жилых помещений коммерческого использования. Ее мать, ранее проживавшая в квартире, не приватизировала ее. Через определенное время женщину и иных проживавших с ней по решению суда выселили. У девушки нет возможности платить за пользование жильем. Приемный родитель также не может помочь своей подопечной.
Прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений. В 2006 году, когда девочке было пять лет, ее родителей лишили родительских прав. Ребенка передали на воспитание в приемную семью и закрепили за ней жилое помещение - трехкомнатную квартиру в Советском районе Минска. Начальнику управления образования администрации района тогда было поручено представить в отдел жилищной политики необходимые документы для постановки несовершеннолетней на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако этого сделано не было. Органы опеки и попечительства также не реализовали жилищные права девочки через приватизацию жилого помещения в ее интересах.
Администрация района признала жилое помещение не соответствующим типовым потребительским качествам. В квартире нет мебели, кухонной плиты и холодильника.
В администрацию Советского района Минска внесли представление. Уполномоченные органы изучили состояние жилья, а после рассмотрения соответствующего заявления девушки перевели квартиру в состав жилых помещений социального пользования.-0-
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