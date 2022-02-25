В Минске проложили три дополнительные лыжные трассы с искусственным снегом

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появились три дополнительные лыжные трассы с искусственным снегом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета Максим Воропай.

Увеличить количество трасс и продлить их использование позволила закупка дополнительных снегогенераторов. "Раньше в Минске было две лыжные трассы с искусственным снегом: в Чижовке и Веснянке. Длина первой 2 км, второй 5 км. Перед зимним сезоном было закуплено 16 мощных снегогенераторов. После этого мы открыли еще три трассы с искусственным снежным покрытием. Они и раньше были открыты для катания по естественному снегу, но продолжительность их использования была ограничена. Теперь трассы с искусственным снегом есть в Курасовщине, Медвежино и на улице Тикоцкого. Отныне минчанам необязательно ехать в Веснянку или Чижовку: они могут выбрать более доступную лыжную трассу", - рассказал Максим Воропай.

По словам начальника главного управления, это стало большим подспорьем для детско-юношеских спортивных школ, в которых культивируются лыжные гонки и биатлон. "У нас проводятся соревнования не только районного, но и республиканского уровня. Не так давно мы провели всебелорусскую студенческую лыжню, в которой приняли участие 20 команд из учащихся высших учебных заведений. Всего в лыжне поучаствовали почти 500 человек. Тем не менее более благоприятные условия для проведения масштабных спортивных соревнований созданы в Чижовке и Веснянке. В частности, там есть прокат экипировки", - добавил Максим Воропай.

О лыжной трассе на улице Тикоцкого рассказала заместитель главы администрации Первомайского района Елена Осадчая. Она сообщила, что на этой лыжной трассе проводятся соревнования районного масштаба. Кроме того, дети здесь профессионально занимаются лыжным спортом. "Длина трассы 800 м. На ней проходят районные лыжные соревнования и спартакиады с участием школьников. Здесь проходят занятия секции физкультурно-спортивного центра. Речь идет о детях, которые профессионально занимаются лыжным спортом с тренерами. Мы работаем без выходных. Даже в воскресенье к нам можно прийти и покататься на лыжах. Рядом расположено кадетское училище, где можно переодеться в спортивную экипировку. Сейчас мы не занимаемся прокатом лыж, поэтому все необходимые для катания принадлежности нужно приносить с собой", - отметила Елена Осадчая.-0-