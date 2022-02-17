В Минске прошел инструктаж сотрудников милиции по охране общественного порядка во время референдума

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ГУВД Мингорисполкома состоялся инструктаж по охране общественного порядка во время республиканского референдума, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

В инструктаже принял участие министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков.

"Для обеспечения безопасности во время досрочного голосования и непосредственно в день референдума столичная милиция будет нести усиленную службу. Правоохранители будут тщательно следить за соблюдением общественного порядка на избирательных участках, оказывать содействие должностным лицам избирательных комиссий в осуществлении ими своих полномочий", - отмечается в сообщении.

Представители милиции совместно с заинтересованными приняли участие в обследовании всех избирательных участков и проверили их техническую укрепленность, а также соответствие мерам общественной безопасности.

"Принимаемые ГУВД Мингорисполкома меры позволят обеспечить общественный порядок и безопасность в указанный период, а также в случае необходимости оперативно отреагировать на любые изменения обстановки", - заключили в ведомстве.-0-