19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошел митинг с участием ветеранов силовых структур, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

После митинга ветераны силовых структур приняли резолюцию и обратились к белорусскому народу. В своем обращении они напомнили, каким трудом белорусы пришли к независимости и как важно ее сохранить в этот сложный для страны период. "Мы - офицеры в запасе и в отставке, посвятившие свою жизнь служению Отечеству, прошли с Беларусью весь путь ее становления и развития, как суверенного и независимого государства, обеспечивая своим ратным трудом главное условие для этого - мирное небо над Родиной и спокойствие в стране", - говорится в резолюции.

По мнению авторов документа, чтобы создать видимость всенародности протестов, их организаторы выводят на улицы представителей пенсионеров, инвалидов, матерей. "Безумие провокаторов дошло до того, что они пытались призвать на протесты военнослужащих, то есть нас с вами - тех, кто принимал присягу и поклялся защищать конституционный строй страны. Нас призвали к предательству, к добровольной потере чести и достоинства. Мы - воины своей страны, беспредельно преданные своему долгу, возмущены такой наглостью бесчестных и продажных "главарей" протестов. Мы никогда не позволим запятнать свою честь предательством и требуем от лидеров оппозиции прекратить терроризировать общество, призывать людей к беззаконию. Дальнейшего продолжения творимого под их руководством беспредела мы не допустим", - отмечается в документе.

"Мы гордимся нашей достойной сменой - военнослужащими, стоящими сегодня в строю на страже мира и порядка в стране. Многие из нас - ветеранов Вооруженных Сил - работают в трудовых коллективах, находятся среди белорусской общественности. Мы знаем реальное отношение народа к своим защитникам, к армии и к другим силовым структурам. И мы вправе заявить - народ с вами, защитники Отечества. Он надеется на вас и поддерживает вас.

Соотечественники, братья и сестры, дети и внуки наши! Гордитесь своей страной, не дайте ее растерзать идейным продолжателям тех, кто уничтожал наш народ в годы Великой Отечественной войны. Нам с вами строить сильную Беларусь. От народного разума, народных идей и предложений зависит ее будущее. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко ждет таких предложений, готов их провести в жизнь и обязательно это сделает, потому что он наш - истинно народный Президент. Все вместе защитим страну, восстановим в ней мир и спокойствие, сделаем ее процветающей и уважаемой, счастливой, радостной и успешной", - подытоживается в обращении ветеранов силовых структур к белорусскому народу. -0-