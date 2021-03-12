В Минске проведут конкурс среди активных участников озеленения города

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самых активных добровольных участников озеленения столичных дворов из числа минчан отметят призами. Идея общегородского конкурса озвучена сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Минчан приглашают активно присоединяться к озеленению столицы, в том числе через участие в проекте "Зеленый двор - вместе!". А лучших участников акции в каждом районе наградят. Директор УП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович рассказал об инициативе предприятия провести соответствующий конкурс. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович идею поддержал, добавив, что особенно надо отметить тех, кто участвует в посадках семьями, прививая хорошую привычку и детям.

Генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич рассказал, что уже сейчас поступают заявки от граждан с предложениями о посадках на конкретных площадках во дворах. На портал "Зеленый двор - вместе!" поступило 37 заявок. Кроме того, планируются и массовые акции с масштабными объемами озеленения. Например, 611 деревьев будет высажено в Заводском районе во время акции "Я люблю Шабаны".

/Будет дополнено/.