В Минске провели ярмарку вакансий для длительно безработных и только попавших в базу незанятых

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 230 вакансий было предложено сегодня посетителям ярмарки вакансий, которая стала частью очередного заседания постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Советского района Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации района.

Пришедшие на мероприятие смогли пообщаться с представителями кадровых служб ряда организаций Советского района. Среди них ОАО "АМКОДОР - УКХ" и "АМКОДОР-Белвар", УП "Завод СВТ", ОАО "ЦУМ Минск", РУП "Лидо", ОАО "Алеся", местные ремавтодор и зеленстрой, четыре ЖЭУ.

Как отметили в администрации района, выбор у соискателей был довольно широкий, но в основном по рабочим профессиям. Так, наниматели искали водителей, продавцов, контролеров-кассиров, швей, токарей, фрезеровщиков, поваров, рабочих по комплексной уборке, зеленого строительства и др. Предлагаемые суммы зарплаты в основном не поднимались выше средней по стране (в октябре она составляла Br1478,9).

"На мероприятие были приглашены прежде всего граждане, которые впервые попали в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, либо уже длительное время не работающих - по 20 человек каждой категории. Наша цель - помочь таким людям найти постоянную занятость. Некоторые смогли на месте подобрать подходящие для себя варианты. Также на заседании комиссии рассматривались случаи отдельных граждан, чья жизненная ситуация может стать основанием для исключения из этой базы. А именно рассматривались заявления об освобождении от оплаты услуг ЖКХ по полным тарифам в связи со сложной жизненной ситуацией", - пояснил председатель постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Советского района Сергей Хильман.

Всего на данный момент более 13 тыс. жителей района числятся в указанной базе.-0-