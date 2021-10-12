В Минске провели профилактический рейд "Уступи дорогу спецтранспорту"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ и РОЧС Заводского района столицы провели профилактический рейд "Уступи дорогу спецтранспорту", сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Милиционеры со спасателями таким образом напомнили водителям о том, насколько важно предоставить преимущество в движении специальному транспорту, спешащему на вызов, когда каждая минута на особом счету.
Результаты рейда показали, что подавляющее большинство водителей соблюдают Правила дорожного движения.
"Подобные мероприятия будут практиковаться и впредь, так как это хорошая профилактика, которая стимулирует водителей соблюдать правила дорожного движения, - отметил старший госавтоинспектор ОГАИ Заводского РУВД Сергей Кедич. - Водители, не уступающие дорогу спецтранспорту, должны задуматься над тем, что каждый из них может оказаться на месте человека, к которому опаздывают экстренные службы".-0-