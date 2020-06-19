В Минске проверят безопасность рекламных конструкций на зданиях

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом из районов Минска будут проводиться мониторинги домов, на фасадов которых установлена наружная реклама. Пристальное внимание уделят безопасности конструкций. Соответствующее поручение администрациям района дал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь на заседании по благоустройству, передает корреспондент БЕЛТА.

"В администрациях района должны быть созданы рабочие группы для обследования зданий и инвентаризации: на каких зданиях и где находится реклама, в том числе больше всего интересуют конструкции на крышах", - сказал Владимир Лебедь.

Он сообщил, что недавно были выбраны адреса в Центральном, Ленинском и Советском районах, по которым содержателям рекламы направили письма о предоставлении документации. "Уверяю, примерно у 90% организаций нужной документации нет ", - заметил Владимир Лебедь. По его словам, в основном у балансодержателей таких конструкций есть только паспорта рекламы с разрешением вписать их в ландшафт городского пространства и архитектуры. В то же время этот документ не содержит проектно-сметной документации на установку габаритной конструкции. Представитель Мингорисполкома обратил внимание, что зачастую владельцы такой рекламы при ее установке не берут в расчет, как эксплуатируются жилые дома, какова нагрузка на несущие стены, крышу.

Мониторинги планируют провести в ближайший месяц. Не останутся без внимания и рекламные вывески. У их владельцев узнают, согласованы ли такие объекты с ЖКХ либо другими собственниками зданий.-0-