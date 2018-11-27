В Минске проверки пожарной безопасности пройдут в подсобных помещениях домов

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске необходимо обследовать подсобные помещения жилищного фонда на предмет пожарной безопасности. Такую задачу на оперативном совещании в мэрии поставил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.
"Жилищному хозяйству необходимо в первую очередь провести ревизию всех подсобных помещений в жилом фонде города, привести их в надлежащее состояние, а затем совместно с МЧС выборочно их проверить", - сказал Анатолий Сивак.
Он также поручил взять на особый контроль в городе вопрос проведения оптоволоконных сетей в многоэтажных домах, чтобы это не создавало дополнительную угрозу пожарной безопасности.-0-
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