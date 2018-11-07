В Минске проводят опрос крупных нанимателей для прогноза ситуации на рынке труда

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости населения Минска с 1 по 30 ноября этого года проводит выборочный опрос нанимателей Минска для составления краткосрочного прогноза на рынке труда столицы и "барометра профессий" на 2019 год, принятия дополнительных мер по повышению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.

Опрос нанимателей является одним из этапов прогнозирования рынка труда. Такая работа уже проводилась в 2017 году по международному проекту "Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Республики Беларусь". Тогда были апробированы и использованы методологические подходы по прогнозированию рынка труда, применяемые Шведской государственной службой занятости.

"В текущем году для участия в опросе также приглашены крупные наниматели города, представляющие все сферы экономики и оказывающие значительное влияние на формирование рынка труда столицы. Более 100 организаций уже получили анкеты, и до конца этого месяца мы планируем собрать интересующие нас данные от нанимателей. Полученные сведения будут обобщаться и анализироваться, далее последует составление краткосрочного прогноза рынка труда и "барометра профессий" на 2019 год", - пояснили в комитете.

"Взаимодействие службы занятости и нанимателей, компетентность и неформальное отношение участников к вопросу прогнозирования - те слагаемые, которые позволят получить максимально объективный результат", - подчеркнули специалисты.

Проект "Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Республики Беларусь" реализуется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который подписан в мае 2015 года между комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Шведской государственной службой занятости. Одно из направлений сотрудничества - развитие модели прогнозирования рынка труда, повышение информированности о рынке труда. Кроме Минска, мероприятия проекта реализуются также в Витебской и Гродненской областях.-0-