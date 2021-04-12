В Минске работа некоторых пригородных маршрутов изменится с 4 мая

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 4 мая изменится работа пригородных маршрутов № 202 "ДС Карастояновой - Нелидовичи" и № 228 "ДС Карастояновой - Нелидовичи через Паперню", сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

По маршруту № 202 "ДС Карастояновой - Нелидовичи" с 4 мая ежедневно отправление автобуса от остановочного пункта ДС "Карастояновой" будет организовано в 06.05 вместо 06.20, а от конечного остановочного пункта "Нелидовичи" по выходным дням в 07.00 вместо 07.15.

Транспорт по маршруту № 228 "ДС Карастояновой - Нелидовичи через Паперню" по будним дням будет выезжать от конечного остановочного пункта "Нелидовичи" в 07.00 вместо 07.15.-0-