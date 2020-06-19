В Минске расширен круг получателей адресной соцпомощи

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круг получателей адресной социальной помощи расширен в белорусской столице. О порядке ее получения Мингорисполком информирует в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Претендовать на финансовую поддержку могут семьи, у которых средний доход за последние 3 месяца на каждого члена семьи составил меньше размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) - то есть меньше Br246,78.

Рассчитать сумму помощи можно на примере. Если в семье двое взрослых и трое детей, а в среднем на каждого из них за последние три месяца приходится по Br200, то семье выплатят разницу между этой суммой и размером БПМ. То есть Br46,78 на каждого члена семьи, что составляет Br233,9 в месяц.

Такую помощь будут выплачивать до 31 августа 2020 года. Подтверждать доход ежемесячно для этого не нужно.

Средства будут перечислять на открытый в Беларусбанке счет членом семьи, нуждающейся в помощи.

Для оформления помощи нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту регистрации - управление соцзащиты района или территориальный центр.

Ранее для выделения такой адресной помощи учитывался доход семьи за последние 12 месяцев. Теперь сроки расчета уменьшили до 3 месяцев, исходя из эпидемиологической ситуации в стране: некоторые работники были вынуждены уйти в отпуск за свой счет, находились в самоизоляции или не работали из-за простоя предприятия.-0-