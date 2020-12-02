В Минске расширен перечень объектов, предоставляемых безвозмездно под создание рабочих мест

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице расширен перечень объектов, предоставляемых в безвозмездное пользование под создание рабочих мест, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В 2018-2020 годах Минский горисполком в безвозмездное пользование под оформленные договорами обязательства по созданию свыше 80 рабочих мест предоставил 22 помещения коммунальной формы собственности общей площадью свыше 2,5 тыс. кв.м. Всего за этот период было предложено более 250 объектов.

"Практика показывает, что на таких условиях в основном востребованы изолированные помещения с небольшой площадью от 30 до 200 кв.м. Чаще всего в них размещаются творческие и ювелирные мастерские, парикмахерские, физкультурно-оздоровительные центры, офисы", - рассказали в пресс-службе.

Для поддержки малого и среднего бизнеса с подачи Мингорисполкома эта работа была активизирована. Специалисты комитета "Минскгоримущество" в ноябре провели анализ находящихся в собственности города Минска площадей, которые давно не используются.

По результатам исследования перечень объектов, предлагаемых в безвозмездное пользование под обязательства создания рабочих мест, дополнен 30 помещениями. Сегодня субъектам малого и среднего бизнеса на этих условиях предлагается 74 объекта. Актуальная информация о них представлена на бизнес-портале Минска.-0-