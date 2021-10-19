В Минске разработали брошюру с QR-кодом для удобного поиска пунктов вакцинации

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской комитет БРСМ совместно с Мингорисполкомом разработали брошюру, которая содержит инструкцию по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер и QR-код со ссылкой на полный перечень столичных пунктов вакцинации. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

"Комитет со своей стороны постарался создать все условия для того, чтобы столичные жители вакцинировались. В торговых центрах, магазинах и даже на рынке во время акции "COVID-патруль" работают волонтеры "Доброго сердца", которые рассказывают жителям и гостям Минска о важности ношения масок и вакцинирования, ориентируют, где можно привиться по месту жительства и нахождения. Если при старте проекта они работали только три дня в неделю в вечернее время, то с сегодняшнего дня - со вторника по воскресенье. Также совместно с Мингорисполкомом мы разработали брошюру. Она содержит инструкцию по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер и QR-код, по которому можно найти все пункты вакцинации города Минска. Ее начнут раздавать в общественных местах с сегодняшнего дня", - рассказал Роман Бондарук.

По его словам, волонтеры также помогают поликлиникам столицы в доставке рецептов людям пожилого возраста. Инициатива позволяет сократить количество пенсионеров в учреждениях здравоохранения и предотвратить их заражение коронавирусной инфекцией.

Акция "COVID-патруль" проходит в различных общественных местах Минска. Среди них торговые центры "МОМО", "Дана Молл", Galleria Minsk, "Замок", "Титан", "Глобо", "Столица", универмаг "Беларусь", ЦУМ, ГУМ, торговый дом "На Немиге", гипермаркет "Корона" и рынок "Уручье-3".-0-