В Минске реализуют проект по поддержке поступивших в вузы выпускников детских домов семейного типа

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске реализуют социальный проект для выпускников детских домов семейного типа, которые в 2021 году закончили школу и поступили в учреждения высшего образования Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Организаторы планируют поддержать детей-сирот из детских домов семейного типа, ответить на их вопросы и помочь в решении проблем, возникших в начале самостоятельной жизни.

"Идея проведения социального проекта "Первокурсник-2021" возникла в Белорусском детском фонде. Этот проект стал логическим продолжением программы "Теплый дом", направленной на создание детских домов семейного типа и поддержку детей-сирот, а также успешного сотрудничества с компанией "Мастеркард", начатого в 2019 году, - рассказал директор Белорусского детского фонда Александр Трухан. - То, что ребята, которые воспитывались в детских домах семейного типа, учились на высокие оценки, были мотивированы на дальнейшую учебу, получение хорошей специальности, успешно прошли вступительные испытания и поступили учиться в вузы, достойно поддержки, похвалы и гордости за них".

Важная часть проекта - культурные, познавательные мероприятия. Первокурсники посетят премьерный показ оперы "Дикая охота короля Стаха" в Большом театре Беларуси, примут участие в экскурсии по городу Минску, побывают в Национальном художественном музее и Национальной библиотеке Беларуси, посмотрят фильм в одном из столичных кинотеатров.

В качестве социальной помощи сиротам-первокурсникам будут вручены подарки, необходимые для начала самостоятельной жизни и учебы: одежда, письменные принадлежности, электронные устройства (планшеты, внешние аккумуляторы, флешки), косметические, гигиенические, текстильные и другие необходимые вещи и принадлежности.

Организаторы уверены, что проект позволит оказать социальную помощь и поддержать материально детей-сирот, которые поступили на первый курс и начинают самостоятельную жизнь, поможет начинающим студентам быстрее адаптироваться к новым условиям жизни, сформировать поддерживающую среду из числа сверстников, объединенных общими интересами.

"Реализация инициатив Белорусского детского фонда по поддержке воспитанников детских домов семейного типа - пример сотрудничества государства и общественных партнеров в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенно это важно на этапе, когда ребята, выходя из семейного окружения, становятся самостоятельными. Государственные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достаточно весомы, а помощь Белорусского детского фонда и организаций бизнеса дают возможность им еще увереннее вступать во взрослую студенческую жизнь", - подчеркнули в Министерстве образования.-0-