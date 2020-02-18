В Минске регистрируются единичные случаи гриппа

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске регистрируются лишь единичные случаи гриппа, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"В Минске отсутствует эпидемический подъем заболеваемости гриппом, чему способствует грамотно проводимая вакцинация, - сказала Юлия Бородун. - Регистрируются единичные случаи в основном гриппа А, новых серотипов вируса, к которым бы не было у населения иммунитета, не зарегистрировано".

Как отмечала ранее заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, эпидемии гриппа нет и в целом по стране. Лабораторно подтверждены преимущественно вирусы не гриппозной этиологии. В 90% случаев это риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы.

В этом эпидсезоне привито около 41% населения республики, в первую очередь группы риска. Это тот уровень, который обеспечивает коллективный иммунитет, позволяющий избежать эпидемии гриппа.-0-