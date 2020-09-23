В Минске решили повременить с установкой подземных контейнеров для мусора

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пока решили повременить с установкой подземных контейнеров для мусора, сообщил сегодня журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь в пресс-центре БЕЛТА.

В столице уже проводился такой эксперимент, но массово подземные урны не появились.

Во время пресс-конференции

"Пока рассмотрение этого проекта отложили. Дело в том, что мы столкнулись с вопросом прохождения коммуникаций. Решаем, как с наименьшими затратами это сделать. В дальнейшем будет принято окончательное решение (о возможности установки подземных контейнеров. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил Владимир Лебедь.

До конца текущего года в минских дворах, где заваривают мусоропроводы, планируется установить около 100 модульных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Всего при консервации мусоропроводов в столице нужно установить более 4 тыс. таких модулей. Закрытая модульная площадка обносится металлопрофилем, количество контейнеров определяется в зависимости от жилой застройки. При необходимости конструкцию можно демонтировать и установить в другом месте.-0-

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