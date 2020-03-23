В Минске с 1 апреля дорожают услуги автостоянок

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 апреля повышаются тарифы на услуги по хранению транспорта на автостоянках ГО "Гаражи, автостоянки и парковки", сообщили БЕЛТА в организации.

Так, физлица в месяц за хранение транспортного средства массой до 3,5 т на всех стоянках (кроме №15, 92) будут выплачивать Br38. На этих двух стоянках можно будет оставить автомобиль на месяц за Br40.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей цена хранения автомобилей вырастет до Br42.

Организация "Гаражи, автостоянки и парковки" предлагает услуги автомобильных стоянок, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Также можно воспользоваться автомобильным грузовым транспортом, заказать принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспорта. По последним данным, организация насчитывает 106 автостоянок на 26,8 тыс. машино-мест, также в распоряжении паркинг по пр. Независимости почти на 500 мест и первый уровень паркинга на ул. В.Хоружей на 67 машино-мест.-0-