30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 мая по 31 августа закрывается движение по улице Брилевской, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с проведением ремонтных работ вводится временное закрытие движения транспорта по ул.Брилевской на участке от ул.Кижеватова до ул.Аэродромной. Ограничение будет действовать с 00.00 1 мая до 24.00 31 августа", - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-