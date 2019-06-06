В Минске с 10 июня меняется движение пассажирского транспорта в районе ул. Шишкина

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с временным закрытием движения всех видов транспорта по ул. Шишкина от ул. Кулешова до 4-й детской городской больницы в Минске меняется движение городского пассажирского транспорта, изменения будут действовать с 10 июня по 10 ноября текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в "Минсктрансе".

Так, автобусы №59 в направлении Чижовки поедут по пр. Партизанскому, ул. Кулешова, пер. 2-му Юношескому, ул. Крупской, заедут на ул. Шишкина, развернутся на временно обустроенном кольце, далее проследуют по ул. Шишкина, ул. Крупской. В обратном направлении будут двигаться по ул. Крупской с заездом на ул. Шишкина и с разворотом на временном кольце, далее - по ул. Шишкина, Крупской, пер. 2-му Юношескому, ул. Кулешова, пр. Партизанскому.

Движение автобусов маршрута №79 в направлении АС "Автозаводская" будет организовано по пр. Партизанскому, ул. Жилуновича, Тухачевского, Грекова, Васнецова, Кулешова, пер. 2-му Юношескому, ул. Крупской с заездом на ул. Шишкина с разворотом на временно обустроенном кольце, далее - по ул. Шишкина, Крупской. В обратном направлении транспорт поедет по ул. Крупской, заедет на ул. Шишкина, развернется на временном кольце, затем - по ул. Шишкина, Крупской, пер. 2-му Юношескому, ул. Кулешова, Васнецова, Грекова, Тухачевкого, Жилуновича, пр. Партизанскому.

Автобусы №79Д будут ехать по пр. Партизанский, ул. Жилуновича, Тухачевского, Грекова, Васнецова, Кулешова, пер. 2-му Юношескому, ул. Крупской с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов в обоих направлениях.

Автобусы маршрута №186 будут следовать до временного разворотного кольца на ул. Шишкина по пр. Партизанскому, ул. Кабушкина, Крупской, Шишкина также с остановкой на каждом пункте в обе стороны.

Выполнение остановочных пунктов "Шишкина" по одноименной улице будет организовано на раздельных посадочных площадках для каждого направления.-0-