В Минске с 11 мая начнут отключать горячую воду

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется с 11 мая, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"После завершения отопительного сезона в столице начнутся плановые отключения горячей воды. Испытания тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону будут проводиться с 11 мая. Продолжительность отключений не превысит 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки и вовсе будут сокращены", - рассказали в "Минскэнерго".

В Минске горячую воду в мае планируют отключить по следующим адресам.

С 11 мая у потребителей по улицам: Бехтерева, 5-9 (нечетные), 5 корп. 1-2, 7 корп. 1, 10, 12, 16; Бехтерева пер., 3-7 (нечетные), 4-12 (четные); Ваупшасова, 7а, 15-25 (нечетные), 15 корп. 1-4, 19 корп. 1-2, 21б, 23 корп. 9, 29-35 (нечетные), 10, 16, 22а, 26, 42, 42а-б, 44; Геологическая, 99-107 (нечетные), 111, 115-129 (нечетные), 115 корп. 5, 115 корп. 7, 115 корп. 9, 115 корп. 10, 117а-б, 119а, 133; Долгобродская, 75; Жилуновича, 1-7 (нечетные), 1а, 11, 11а-б, 15, 17, 23-47 (нечетные), 2, 2в, 2 корп. 9, 4, 8-30 (четные); Искалиева, 14а; Карвата, 10а-в; Корицкого, 3-7 (нечетные), 4-8 (четные); Кулешова, 4-12 (четные), 4а; Народная, 31-35 (нечетные), 41-45 (нечетные), 43а, 51, 53 корп. 1-2, 38-46 (четные), 52-62 (четные), 64а; Партизанский пр-т, 52-70 (четные), 52а, 56 корп. 2, 64а, 66а, 81-95 (нечетные), 81-Б-3, 81д, 85а-б, 87а-б, 89а-б, 91а-б, 93а-б; Передовая, 6; Плеханова, 1-25 (нечетные), 1а, 3а, 16-20, 16а, 18 корп. 1, 18а; Радиальная, 17, 23, 40а, 42, 42а, 50-58 (четные), 54а-б; Солтыса пер., 2-6 (четные), 5, 5а; Солтыса, 42-48 (четные), 50 корп. 1-2, 54-62 (четные), 56а, 70, 72, 82-86 (четные), 96, 96а, 106, 183-205 (нечетные), 183а, 185а, 187а, 189а, 203а; Тухачевского, 11-21 (нечетные), 27-31 (нечетные), 27а, 37, 39, 41а, 43, 45; Филатова, 3-9 (нечетные), 3а, 5а, 9 корп. 1, 9 корп. 5, 13-21 (нечетные), 4, 6, 10-20 (четные), 10а, 16а; Городская больница №5; ОАО "Белрыба"; ЗАО "Мебельстройматериалы"; Гормолзавод №1; Гормолзавод №3; Филиал а/комбината №3, №4; Завод шампанских вин; Очистные сооружения МТЗ на пересечении ул. Ваупшасова - ул. Радиальная.

С 12 мая у потребителей по улицам: Академическая, 3-13 (нечетные), 9а, 11а-б, 15 корп. 1-2, 17, 23-27 (нечетные), 6, 8, 12, 16-30 (четные), 24 корп. 1, 28 корп. 2; Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27-31 (нечетные); Беды, 1-9 (нечетные), 11 корп. 1, 13, 19-33 (нечетные), 45, 6-10 (четные), 2а-б, 24, 36-40 (четные); Белинского, 23, 54; Берсона, 1-3 (нечетные), 14-16 (четные); Бобруйская, 2, 8, 12а, 3; Богдановича, 108-130 (четные), 120а-б, 136-142 (четные), 153, 153б-в, 155; Ботаническая, 16; Брестская, 56 корп. 1-2-86 (четные); Бровки, 1, 3 корп. 1-4, 5-13 (нечетные), 5 корп. 1, 7а, 11а, 15-19 (нечетные), 15 корп. 10, 15б, 19а, 21 корп. 1-2, 4-10 (четные), 4а, 8а, 12 корп. 1-3, 14, 18, 22, 24; Вокзальная, 9-23 (нечетные), 22-26 (четные); Володарского, 1-9 (нечетные), 2-14 (четные); Восточная, 33-41 (нечетные), 107, 125, 129-133 (нечетные), 169, 181, 183, 168, 170, 178, 180, 184-190 (четные); Гало, 4-8 (четные), 76, 148; Гамарника, 1, 3, 7, 7 корп. 2, 9 корп. 1-5, 11-29 (нечетные), 29а, 33, 35, 2, 4, 8, 10, 14, 16 корп. 1, 20 корп. 1-2, 22-30 (четные); Гебелева, 6; Гикало, 7а, 9, 6-10 (четные); Городской Вал, 1-11 (нечетные), 2-12 (четные); Дзержинского пр-т, 1б-г; Добромысленский пер., 3-5 (нечетные), 5а, 4-6 (четные); Домашевский пер., 1-11 (нечетные), 1а, 4-12 (четные); Дрозда, 7, 14, 25а; Западная, 7а, 15-19 (нечетные), 20; Золотая Горка, 18 корп. 1-2, 20; Иерусалимская, 4, 9-11 (нечетные), 11а; Инструментальный пер., 3, 5, 9-17 (нечетные), 11а, 4-8 (четные); Интернациональная, 1-7 нечетные), 2-20 (четные), 20а; Казинца, 35-51 корп. 1-5 (нечетные), 35а, 83-121 (нечетные), 83а, 48-122 (четные); Калинина, 1-7 (нечетные), 13-17 (нечетные), 15а, 17а, 19а, 2-16 (четные), 2а, 14а; Калининградский пер., 7а, 7а корп. 1, 13, 13а, 17, 12, 16, 20а; Калиновского, 1-11 (нечетные), 15, 4а; Кальварийская, 7-15 (нечетные), 17а; Карастояновой, 2, 2а; Каховская, 72а,74; Кижеватова, 86, 86а-б, 88, 90; Коласа, 28-36 (четные), 32а, 32в, 34б, 37; Коллекторная, 3, 3а; Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53; Кольцова, 3, 5, 15а, 19-25 (нечетные), 19а, 37, 37а, 39 корп.1-2, 43, 49, 53 корп.1-2, 4 корп. 1-5, 6, 8 корп.1-4, 10, 10в, 12 корп. 1-4, 16, 18 корп. 1-3, 20-32 (четные), 38, 48, 50; Комсомольская, 6-30 (четные); Кооперативный пер., 6, 12; Корженевского пер., 2а, 2в, 6б; Корженевского, 1 корп. 1-2, 3-31 (нечетные), 33 корп. 1-3, 41, 45, 2-26 (четные); Короля, 34-38 (четные), 45-73 (нечетные); Корш-Саблина, 5, 9, 11; Крамского, 14; Кропоткина, 99; Кульман, 40; Куприянова, 4-6 (четные); Курчатова, 1-9 (нечетные), 1а, 6-10 (четные); Кутузова, 18; Ландера, 2-120 (четные); Ленинградская, 2; Либкнехта, 43а, 54-70 (четные); Литературная, 22; Логойский тракт, 17, 17а, 19 корп. 1-4 (вместе с ПНС), 21 корп. 1, 21 корп. 6, 21а, 21в, 25 корп.1-5, 27-33 (нечетные), 37 корп. 1-2, 39 корп. 1-4, 20-26 (четные), 22а, 28 корп. 1-3, 30 корп.1-4, 32 корп.1-3, 34 корп.1-2, 36; Лукьяновича, 10, 12; Макаенка, 23 (кроме цех 61, столовая, КПП); Мележа, 5 корп. 1-2; Мержинского, 1а, 3-13 (нечетные), 3а, 11а, 4-10 (четные), 6а; Мирошниченко, 1-17 (нечетные), 1а, 3а-б, 21, 23а, 25-55 (нечетные), 35а, 37а, 43а, 51а, 4, 6, 10 корп. 1, 12 корп. 1, 14, 16а, 16 корп. 1-2, 18 корп. 1-2; Молочный пер., 4; Московская, 1-17 (нечетные), 2-4 (четные), 8-22 (четные); Мясникова, 3-39 (нечетные), 26-44а (четные), 72-78 (четные); Независимости пр-т, 8, 58-80 (четные), 58а-б, 72а, 74а-б, 76а-б, 78а, 80а, 84, 3-17 (нечетные), 71-93 (нечетные), 85б-г, 87а, 91а-в, 93а; Некрасова, 20-24(четные), 22 корп. 1-2, 24 корп. 1, 28, 30, 110, 110а, 112, 17, 19, 19а, 21а, 25-33 (нечетные), 33 корп. 2, 35 корп. 1-2, 39, 47, 51, 59, 73, 75; Немига, 5, 36-40 (четные); Олешева, 5, 10-14 (четные); Платонова, 22, 24, 28-40 (четные), 39-45 (нечетные), 49, Полиграфическая, 2-6 (четные), 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 9, 10, 16, 16а, 18; Рабкоровская, 2-28 (четные), 13-25 (нечетные); Революционная, 9-17 (нечетные), 18-32 (четные); Свердлова, 2-4(четные); Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108; Седых, 4-12(четные), 6а, 12а, 14а-в; Серова, 1, 2а, 4; Славинского, 4-12 (четные), 8а, 10а; Советская, 2-18 (четные), 7-19 (нечетные); Стебенева пер., 3, 5; Стебенева, 6-22 (четные); Стекольный пер., 3-5 (нечетные), 4; Суражская, 10; Сурганова, 1 корп. 1-2, 3-17 (нечетные), 5а, 7а, 11 корп. 2, 13а, 21-31 (нечетные), 43, 47б, 2, 2а, 2в, 4а, 6, 14-30 (четные), 14а, 28а, 28в, 52-58 (четные), 60 корп. 1, 62-82 (четные), 78а, 86, 88; Толбухина, 1-5, 3а, 5а, 9-15 (нечетные), 9а, 2; Толстого, 2-32 (четные); Топографическая, 1-9 (нечетные), 13, 2; Тургенева, 1-7 (нечетные); Фабрициуса, 1-13 (нечетные), 8-36 (четные); Хмельницкого, 2-12 (четные), 10а, 7; Цеткин, 4, 16-20 (четные), 49-51 (нечетные); Чернышевского, 3-13 (нечетные), 7а, 11а, 4-14(четные), 4а; Чорного пер., 1-11 (нечетные), 5а, 4; Чорного, 3, 5а, 7-17 (нечетные), 9б, 13а, 25, 4-18 (четные), 4а, 8а, 10а, 12а, 24-34 (четные), 24а; Широкая, 2-30 (четные), 4 корп. 3, 16а, 20а, 34, 36, 38 корп. 1, 38 корп. 3-4, 40 ,40а, 3, 3а, 29.

С 13 мая у потребителей по улицам: Бельского, 2-20 (четные), 60, 62, 15-37 (нечетные), 21а, 39 корп. 1-3, 41-69 (нечетные), 59а; Бетонный пр-д; Волоха, 43-59 (нечетные); Глаголева; Гурского, 26-36 (четные), 42-48 (четные), 56, 11, 11а, 15, 17, 21, 21а, 23, 31-45 (нечетные), 35а, 37а, 43а; Дунина-Марцинкевича, 1, 11, 2 корп. 1-2, 4 корп. 1-2, 6 корп. 1-2, 8; Жукова, 3; Карпова, 12-16 (четные); Киреенко, 3-7 (нечетные); Короткий 3-й пер., 5; Кулибина; Лермонтова, 43-49 (нечетные); Либкнехта, 110-122 (четные); Либкнехта, 128, 128а, 130; Люксембург, 205; Мавра, 1-7 (нечетные), 1а, 10-14 (четные), 10а, 16 корп. 1-2, 18-68, 18а, 66а, 47-53, 49а; Одоевского, 28-44 (четные), 46 корп. 1-2, 48-58 (четные), 48а, 54а, 93, 95, 99-111 (нечетные), 101а, 115а-в; Окрестина, 36, 38; Пономаренко, 3, 5, 9, 35, 35а, 24-34, 52-62, 58а; Прилукская; Прилукский 2-й пер., 3-9 (нечетные), 7а, 8; Притыцкого, 27, 35, 47а; Пушкина пр-т, 31 корп. 1-2, 33; Тышкевичей, 1; Харьковская, 71-75 (нечетные).

С 18 мая у потребителей по улицам: Бурдейного; Домбровская, 9, 15; Лещинского, 4, 4а, 8, 8 корп. 5, 14, 14а; Лобанка, 9-19 (нечетные); Матусевича, 35; Одинцова, 1-19 (нечетные), 23 корп. 1-2, 27-37 (нечетные), 41-65 (нечетные), 69, 71 корп. 2-4, 75-81 (нечетные), 85-89 (нечетные), 2-6 (четные), 10-24 (четные), 30, 32, 36 корп. 1, 38; Подлесная, 83; Притыцкого, 60, 60 корп. 2, 62 корп. 13, 64б, 73-79 (нечетные), 83, 87-91 (нечетные), 97; Скорины, 8 корп. 1-2, 10-16 (четные), 16а, 20, 24, 13, 15; Тимошенко 2-й пер., 2, 3; Тимошенко, 8-24 корп. 1, 28-38 (четные); Шаранговича, 4; Якубовского.

С 19 мая у потребителей по улицам: Азизова, 3, 4-8, 2/33; Гая, 14-20/12, 16а, 24, 28-42 (четные), 23-31 (нечетные), 25а; Земледельческий 1-й пер., 4, 5; Карастояновой, 3, 3а-б, 5, 5а, 9/2, 11-45 (нечетные), 11а, 23а; Каховская, 23-51 (нечетные), 31а, 37а, 26-40 (четные), 26а, 28а, 70а; Орловская, 1-11 (нечетные), 17-23 (нечетные), 29-33 (нечетные), 31 корп. 2, 2/9, 4-12 (четные), 4а, 14/29, 16-36 (четные), 40, 40а; Орловский 3-й пер., 4-8 (четные); Орловский 4-й пер., 1; Орловский 5-й пер., 6-12 (четные); Орловский 8-й пер., 4, 8; Осипенко, 15-27 (нечетные), 17а, 17 корп. 2-3, 21а; Сморговский пр-д, 29, 29а; Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10; Червякова, 24, 46-50 (четные), 64; Шевченко бульвар, 9-17 (нечетные); Щедрина, 46, 83.

С 20 мая у потребителей по улицам: Асаналиева, 1, 5-15 (нечетные), 2-72 (четные); Брестская, 2, 18, 34, 40, 90, 75-87 (нечетные), 77а; Брестский 3-й пер., 17а; Зубачева 3-й пер., 3, 5; Казинца, 3, 5, 7а, 11-21 (нечетные), 13а, 17а, 19 корп. 2, 21 корп. 2-4, 25а, 27а, 33; Кижеватова, 7 корп. 2, 9, 8, 10, 58-78 (четные), 80 корп. 1-2; Корженевского пер., 2-32 (четные); Корженевского, 51; Осиповичская, 5, 5а, 7, 16; Пирогова, 1, 15, 6; Пуховичская, 5а, 13, 21, 8-14 (четные), 20; Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 17, 31, 33, 16, 18, 46а, 54; Фомина 1-й пер., 8; Черниговская, 46, 46а, 46 корп. 2.

С 26 мая у потребителей по улицам: Ауэзова; Гашкевича; Голодеда пр-д; Голодеда; Дроздовича, 2, 4, 3; Игуменский тракт, 11, 14-26 (четные), 30-42 (четные), 45, 47; Инженерная, 3, 7, 11, 17а, 4; Каганца; Краснослободская, 1, 3 корп. 1-2, 5, 7, 9 корп. 1-2, 11, 13, 15 корп. 1-2, 17, 19, 84; Лучины; мкр-н Лошица-6, ГП №10; Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1-11(нечетные); Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский пр-д; Уборевича; Шпилевского.

С 28 мая у потребителей по улицам: Аранская, 1-13 (нечетные), 18, 24; Белорусская, 2-14 (четные), 15-41 (нечетные); Бехтерева, 8, 8а; Бобруйская, 4-6 (четные), 5-27 (нечетные); Ванеева, 29, 31, 34, 40, 42, 46, 48; Велосипедный 2-й пер., 1-5 (нечетные), 9, 4а, 8, 10, 22, 30-36(четные), 30а, 32а; Володарского, 13-23(нечетные), 16-24 (четные); Горовца, 2-8 (четные), 14, 14 корп. 1, 20 корп. 1-3, 22-32 (четные), 34 корп. 1-2; Грекова ул., 2, 4, 8, 3-7 (нечетные); Кабушкина пер., 3-19 (нечетные), 23, 25, 31-49 (нечетные); Кабушкина, 34, 36, 46, 66-76 (четные), 78 корп. 1-2, 82-92 (четные), 86а, 94 корп. 1-2, 98, 45-59 (нечетные), 45а, 54а, 55а, 59а; Кирова, 1-29 (нечетные), 2-8 корп. 1-4 (четные), 14-16 (четные); Комсомольская, 25-33 (нечетные), 34-38 (четные); Крупской, 2, 4, 6а-б, 6 корп. 1, 8, 8а, 10, 11, 13а, 15; Кулешова, 1а, 14, 18; Ленина, 12-34 (четные), 46, 13-21 (нечетные), 47; Ленинградская, 1-7 (нечетные), 4-20 (четные); Малинина; Малявки, 1а; Маркса, 1-33 (нечетные), 2-32 (четные); Машиностроителей, 4, 6; Маяковского, 1, 2-4 (четные); Михайловский пер., 4; Независимости пр-т, 10-20 (четные); Октябрьская, 2-16 (четные), 5-25 (нечетные); Партизанский пр-т, 2 корп. 2, 2 корп. 14, 2 корп. 15, 2 корп. 20, 8, 72-88 (четные), 97, 99а-б, 101, 103; Плеханова, 26, 26а, 28 корп. 1-2, 30, 32 корп. 1-2, 34-50 (четные), 48а, 52 корп. 1, 54, 56 корп. 1-3, 58 корп. 1-3, 60 корп. 2, 62-66 (четные), 68 корп. 1-4, 70, 72, 31, 51-127 (нечетные); Подшипниковый пр-д, 9; Привокзальная пл., 3-7 (нечетные); Рокоссовского пр-т; Свердлова, 1-23 (нечетные), 22-36 (четные); Сурикова, 3, 3а, 15, 19-23 (нечетные), 21 корп. 1; Тростенецкая, 4-10 (четные), 10б, 22; Тухачевского, 18-26 (четные), 30, 32, 32а, 38-48 (четные), 46а; Ульяновская, 8, 30-34 (четные), 23-41 (нечетные); Шишкина, 1, 1 корп. 1, 15, 17, 20 корп. 1-4, 22-32 (четные); Энгельса, 26-34 (четные); Энергетический пр-д, 2, 4; Якубова, 1а-б, 2-52 (четные), 56 корп. 1, 58, 60, 64, 66 корп. 1-4, 68, 70, 74-82 (четные); подземные переходы по пр-ту Независимости; станция метро "Площадь Ленина".

В РУП "Минскэнерго" отметили: во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" - по телефону 227-35-24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ".

Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после профилактических ремонтных работ можно также получить в соответствующих КУП "ЖЭУ".-0-