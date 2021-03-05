В Минске с 15 марта стартует генеральная уборка города после зимы

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска поручил с 15 марта начать генеральную уборку и наведение порядка после зимы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошу подготовиться все субъекты хозяйствования и с 15 марта (с учетом погодных условий) приступить в Минске к массовому наведению порядка. Везде. Будь то магазин, объект общепита, вузы и ссузы, офисные здания и т.д. Ведем генеральную уборку у себя на закрепленных территориях, прилегающих территориях", - сказал Александр Дорохович.

Он добавил, что коммунальные службы уже приступили к этой работе сразу, как сошел снег. И поручил администрациям районов сверить закрепление участков в своих зонах ответственности и поставить задачи субъектам хозяйствования.

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