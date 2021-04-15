В Минске с 16 апреля отключат отопление в административных зданиях

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 16 апреля отключат тепло в административных зданиях и на предприятиях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В Минске завершают отопительный сезон. С 16 апреля батареи начнут отключать в административных зданиях и на производствах, однако в домах, детсадах, школах и социальных объектах тепло оставят.

Решение о завершении отопительного сезона для общественных и административных зданий, промышленных и прочих объектов принято сегодня на заседании Минского горисполкома. Сроки прекращения теплоснабжения для остальных категорий потребителей будут зависеть от погоды.-0-